Fade abre inscrições para o 1º Open da temporada de 2024

A Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) abriu nesta quarta, 17, as inscrições para o 1º Open de Desporto Escolar da temporada de 2024 no www.fadeac.com.br. As primeiras disputas serão no taekwondo e no xadrez e os eventos serão promovidos no Via Verde Shopping.

“Nossa temporada começa no dia 10 de fevereiro com taekwondo e o xadrez. As inscrições estão abertas para os dois torneios e queremos iniciar o ano com dois eventos bem organizados e com um bom número de estudantes/atletas”, afirmou o presidente da FADE, João Renato Jácome.

Parcerias importantes

João Renato Jácome destacou as parcerias com a Federação Acreana de Xadrez e com a Liga Acreana de Taekwondo para a promoção dos eventos.

“Fechamos parcerias importantes para o esporte escolar em 2024 e esse trabalho inicia com as duas modalidades. Temos os mesmos objetivos e vamos ampliar as ações no esporte escolar”, comentou o dirigente.

Seletivas para o Jeb´s Sub-18

As competições de taekwondo e xadrez serão seletivas para os Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s) Sub-18.