Feijoada do Theodoro lança 1º grito do Carnaval e reúne amigos no Quintal dos Brothers; FOTOS

Samba feijão e muita folia assim foi a Feijoada do Theodoro 2024, que lançou o primeiro grito do carnaval acreano no último sábado, no Quintal dos Brothers. A festa que começou ao meio dia só terminou as dez da noite com shows das banda Bruno Damasceno, Samba Brothers e pagode do Edil.

O clube ganhou decoração especial com muita gente bonita circulando. Nossos agradecimentos à Albuquerque Engenharia, JM Locadora de veículos, Fiat Comauto, Labnorte, Ótica Moderna, Federação do Comércio, Center Out Door, TL Engenharia, Zona Urbana, Carlos Azevedo, Grace Yasmim, site Contilnet Notícias, Íris Tavares, pessoas e empresas que nos ajudaram na produção do evento. Muito obrigado a todos!

Veja fotos: