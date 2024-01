Fotos: Leticia Spiller arranca suspiros dos fãs ao posar nua

Ensaio feito no fim do ano e postado na web

A atriz Leticia Spiller, de 50 anos, posou nua para a Vogue e falou sobre a nova fase, após o fim do casamento com Pablo Vares.

“Ciclos se encerram, o amor se transforma. Nós nos amamos, nos respeitamos e seguiremos assim”, disse Spiller, ao falar do ex-companheiro.

No bate-papo, Leticia disse que a idade lhe trouxe mais sede de viver. “Eu sou uma mulher intensa, mas sinto que quero realizar mais, criar mais. […] Aos 50, essa sede de viver vem sem aquela ansiedade dos 20 anos. Temos já ideia do nosso potencial de concretizar as coisas, do entendimento dos nossos sentimentos de uma outra forma. Mas viver é uma caixinha de surpresas. E isso é uma delícia”.

Fim do casamento

Em novembro do ano passado, chegou ao fim o casamento de Leticia Spiller e Pablo Vares. A informação é do colunista Lucas Pasin, do UOL. De acordo com o jornalista, embora os dois ainda se sigam nas redes sociais, o então ex-casal se separou após 7 anos de relacionamento.

Segundo fontes próximas aos dois, eles mantêm uma boa relação, mas ainda não anunciaram o término publicamente, pois pretendem conversar sobre a decisão. Eles se conheceram em 2016, durante os ensaios de uma peça teatral.

A assessoria da atriz, em contato com a Contigo!, falou sobre episódio, mas alegou não conseguir contato com Spiller, uma vez que ela havia ido ao show da cantora americana Taylor Swift no Rio de Janeiro, com a filha caçula, Stella.