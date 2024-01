Golpe do nude: polícia prende 2 envolvidos em esquema de extorsão

Um homem de 62 anos, morador de Cândido Mota, no interior de São Paulo, recebeu imagens de uma mulher nua, com quem trocava mensagens, e depois foi assediado por pessoas que se passavam por delegados de polícia acusando-o de manter contato com menor de idade. O bando exigia grana para não instaurar o suposto inquérito, aplicando o golpe do nude.

Parte da quadrilha foi presa nesta quarta-feira (17/1), na cidade de Novo Hamburgo (RS), como desdobramento de investigação iniciada ainda em 2022. Segundo a Polícia Civil, a vítima do golpe chegou a pagar cerca de R$ 400 mil na tentativa de se livrar dos falsos delegados.

Durante as investigações, policiais civis de São Paulo e do Rio Grande do Sul atuaram em conjunto para tentar identificar os envolvidos e dois foram detidos, após confessarem participação no esquema. Segundo a polícia, 14 pessoas já foram interrogadas. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão.

A Polícia Civil que cerca de 20 pessoas também foram vítimas do bando que aplica o chamado golpe do nude em outros estados. As investigações continuam na tentativa de identificar mais envolvidos de participar do esquema.