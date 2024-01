Homem tenta desviar de bezerro, perde o controle do quadriciclo e morre ao quebrar o pescoço

O acidente fatal ocorreu por volta das 21:40 da noite desta quinta-feira (11), na estrada de Porto Alonso, no km 05, após a travessia da balsa do município de Porto Acre, interior do Acre.

Segundo informações, um homem identificado como Leandro Coelho Chaves, de 31 anos, tinha acabado de sair da cidade de Porto Acre, e seguia na estrada de Porto Alonso, onde liga o município de Porto Acre à Vila Caquetá. Ele conduzia um quadriciclo, quando no km 05, após a travessia da balsa, em um determinado momento, foi desviar de um bezerro que estava no meio da pista. Leandro perdeu o controle do veículo e tombou. Na queda, o colono bateu a cabeça fortemente e quebrou o pescoço.

O corpo de Leandro foi encontrado na manhã desta sexta-feira (12), por um popular, identificado como Evandro José da Silva, que imediatamente informou a Polícia Militar. Quando os militares da companhia de Porto Acre chegaram ao local, constataram a veracidade das informações, observando no local a presença de várias bebidas alcoólicas próximo ao quadriciclo.

O Instituto Médico Legal de Rio Branco foi informado, os peritos estiveram no local, realizaram todos os procedimentos, e após toda perícia realizada, o corpo de Leandro foi encaminhado para o IML da capital, onde passará por todo procedimento de necropsia e posteriormente liberado para a família.