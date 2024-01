Inesquecível: após 15 anos, Banda Sena anuncia retorno em show especial

O clima de nostalgia está prestes a envolver Sena Madureira com o retorno épico da inesquecível Banda Sena, que fez história nos palcos acreanos nos anos 2000. Após um hiato de 15 anos, os integrantes da banda estão prontos para uma apresentação única, marcada para acontecer no dia 03 de fevereiro, no Clube da Polícia Militar, na BR-364.

A banda, que foi um sucesso absoluto nos tempos dos showmícios e da gestão da ex-prefeita Toinha Vieira, promete reavivar a magia que encantou os palcos de Sena Madureira. Entre os integrantes que deverão marcar presença estão a vocalista Tânia Flores, Marquinho Batera e outros membros que contribuíram para o prestígio da banda.

Além da volta dos músicos, a Banda Sena promete resgatar também seus dançarinos, incluindo o renomado Douglas Richer, que ganhou destaque com suas apresentações inovadoras. Outros talentosos dançarinos também estão na lista de convidados para abrilhantar o espetáculo.

A organização destaca que esta será uma apresentação única, uma oportunidade exclusiva para os fãs reviverem os grandes sucessos da banda. Tânia Flores expressa otimismo ao retornar aos palcos que a lançaram para o cenário musical, enquanto Marquinho Batera, cujo pai foi um dos fundadores, também está entusiasmado com a reunião.

A banda costumava se apresentar regularmente no tradicional Clube Madureira, agora desativado. O evento promete uma noite inesquecível para o público festivo de Sena Madureira. O retorno da Banda Sena está prestes a reescrever mais um capítulo da rica história musical desta região.