Influenciadora Maxine Silva festeja aniversário com noivo na chácara de Jéssica Ingrede; FOTOS

B-Day da Naza

No dia 7 de janeiro, a ex vice-governadora e procuradora do Estado Nazareth Araújo reuniu familiares e um pequeno grupo de amigos em sua residência para celebrar mais um ano de vida. Uma noite agradável, com o jantar preparado pelo marido Luís Lambert, os docinhos perfeitos feitos por sua mãe Maria Lúcia e as entradinhas e a festa organizadas pela filha Louise. Uma noite muito agradável, com a boa energia que sempre sentimos na residência da aniversariante.

Nazareth com o marido Luís Lambert, a filha Louise, a avó Maria Lúcia Araújo, o irmão Ricardo Araújo, a cunhada Rosângela Raulino e os sobrinhos José e Rodrigo

Naza com o marido, filha e mãe no momento dos parabéns

O casal Luís e Nazareth com os casais de amigos Sawana e Marcelo Carvalho e Márcia Regina e Julinho Eduardo Pereira

As amigas da área de Comunicação presentes: eu, Andréa Zílio e Quéren Castro

É a Glória!

Esbanjando beleza, elegância e leveza do alto de seus 60 anos de idade, a atriz Glória Pires surgiu em seu Instagram no dia 6 de janeiro, um sábado ensolarado, usando biquini estampado e uma saída de praia verde longa. Mas o que chamou atenção foram os braceletes de borracha amazônica que ela usava, criados pela designer Flávia Amadeu, que costuma ministrar oficinas no interior do Acre para comunitários e comprar matéria-prima com eles, e que também tem muitos parceiros e amigos no estado. Para quem não sabe, a marca Flávia Amadeu Design é vendida também na loja de produtos sustentáveis da atriz, a Bemglô, que fica localizada na Oscar Freire, em São Paulo-SP.

Os 90 anos de Clóvis Souza

Os 90 anos do pecuarista Clóvis Alves de Souza foram celebrados no dia 29 de dezembro, no Espaço 501, com a presença de seus familiares e com o tema preferido dele, o country. Uma parte de sua família veio de Porto Velho para participar da festa, que contou com a presença da sua companheira, filhas, netos, bisneto, os cinco irmãos, primos e sobrinhos. A festa foi muito animada e o aniversariante, reconhecido como um bom pé de valsa, dançou algumas de suas músicas preferidas.

O aniversariante com as filhas Regina e Jackie, a companheira Val Morais e a sobrinha Regina Bensiman

Os cinco irmãos estiveram presentes: Pedrina, Aparecida, Cilda, Nazaré e Cláudio

Clóvis com as filhas Emilienne, Regina, Jackie e Ana Valéria

Oito dos dez netos participaram da celebração

Maxine fez 29

O dia de ontem, 14, foi da influenciadora digital Maxine Silva, que ganhou uma celebração na chácara da amiga também influenciadora Jéssica Ingrede e de seu marido Jordson, do jeito que ela gosta, na simplicidade do campo. Pegaram a estrada nas primeiras horas da manhã com o casal e com seu noivo Luan Pacífico, com destino ao local, localizado perto de Xapuri. No caminho, tomaram café da manhã, com direito a bolo e parabéns a você, na Fazenda Três Meninas, onde fizeram esses lindos registros.

Maxine celebrando os seus 29 aninhos

Com o noivo e parceiro de todas as horas Luan Pacífico

Aquiri Hostel

Fiz uma visita ao Aquiri Hostel no sábado, 13, e tomei o maravilhoso café da manhã da casa com meu amigo César Júnior e com os empresários Naldo e Bárbara, proprietários do local. O hostel é uma lindeza, muito bem decorado com arte sustentável, tem áreas de convivência, acomodações individuais e coletivas, e a experiência gastronômica com DNA acreana é fantástica. Vale muito conhecer o espaço! O endereço é Travessa Bahia, 10, Vila Ivonete. O telefone é (68) 99247-5210.

Com os empresários Bárbara e Naldo, meus anfitriões

Eu e o ator César Júnior fizemos fotos com as lindas peças em macramê criadas pelo artista e empresário Naldo

Salve, Salvador!

A influenciadora digital Maykeline Maia passou a virada do ano com o noivo Daniel Eskenazi, em Salvador-BA, onde também aproveitou merecidos dias de férias, nas praias paradisíacas. Na capital baiana, o casal assistiu o show de 30 anos da banda É o Tchan.

O Boticário apresenta o novo Floratta Romance de Verão

O Verão é a época perfeita para se jogar na intensidade de amores leves e improváveis – e há quem diga que amor de verão não sobe a serra, mas o que vale é se permitir viver novas experiências e aproveitar intensamente. E é este convite que o Boticário faz com o novo Floratta Romance de Verão. Unindo o dulçor do pêssego, com toques sensuais do hibisco e leveza da plumeria, o lançamento traz ainda a tropicalidade da estação com nuances do fruto da paixão: a flor de maracujá, como o frescor intenso de uma noite de verão.

Este floral frutal é perfeito para usar durante os dias ensolarados da temporada, com notas de saída de Mandarina, Bergamota Italiana, Limão Italiano, Neroli, Pimenta Rosa, Blend de Frutas Tropicais, um corpo de Rosa Damascena, Flor de Maracujá, Ylang Ylang, Magnólia e fundo de Patchouli, Sândalo, Baunilha, Âmbar, Musk. O que resulta em um mix alegre e sensual, provocando as consumidoras a se jogarem em romances improváveis, daqueles que dão borboletas no estômago e criam histórias inesquecíveis.

**

O lançamento chega com 20% de desconto e já está disponível em todas as lojas físicas, no e-commerce da marca, no link www.boticario.com.br, e no app do Boticário, disponível para as versões Android e iOS.

Pôr-do-Sol na embalagem

Outro ponto alto e romântico de um dia ensolarado é o pôr-do-sol, que também é representado no novo Floratta Romance de Verão através da sua embalagem. Com a iconografia já conhecida da marca, o frasco ganha tons alaranjados e rosados, em um lindo degradê como um pôr do sol de uma tarde quente.

Da combinação das notas à estética do produto, o lançamento provoca as consumidoras a viverem toda a intensidade, as emoções e a liberdade de um amor improvável de verão – enquanto durar ou até que o fim da estação os separe!

O Boticário lança produtos lúdicos exclusivos inspirados na nova animação da Disney

O Boticário e Disney se unem novamente para gerar encantamento e experiências inesquecíveis ao público. Dessa vez, as marcas se associaram para a estreia da nova animação “Wish: o Poder dos Desejos”, que chega aos cinemas em 4 de janeiro. A marca de beleza mais amada pelos brasileiros e a única player de cuidados infantis do país a licenciar a franquia nesse momento lançou itens inspirados na animação.

Assim como a jovem Asha e a pequena Estrela, personagens do filme, Sophie, a linha de cuidados infantis para crianças de 7 a 12 anos do Boticário acredita que, quando a determinação de uma pessoa corajosa se conecta com a magia das estrelas, coisas maravilhosas podem acontecer. Com cinco itens que trazem ludicidade e estimulam o pertencimento à história, o empoderamento e a diversidade, a coleção Sophie Disney Wish reforça as principais características da protagonista: espirituosa e sonhadora. Os itens estão com ação promocional de lançamento com 20% de desconto.

Linha de cuidados e maquiagem para crianças

Com produtos desenvolvidos para crianças a partir dos 7 anos de idade, o portfólio possibilita uma experiência lúdica, materializando os sonhos da infância. A colônia é inspirada na magia e energia do filme, com cheirinho pensado no brilho das estrelas e no segredinho inspirado na fruta estrelar, a carambola. Já a Loção Glitter Hidratante tem uma textura de aquagel refrescante e repleta de ecoglíter dourado, que remete à poeira estelar da Estrela e deixa o corpo todo iluminado.

A novidade também traz produtos de maquiagem, como a paleta no formato da Estrela, a personagem mais fofa do filme, que oferece diferentes funções, com sombras, batons e iluminador, e vem em uma latinha exclusiva, além do kit de pincéis, com design exclusivo e cerdas sintéticas, o match perfeito com a paleta, contendo pincéis de rosto, de esfumar e aplicador de sombra, e o Gloss Labial, criado especialmente para crianças, com um cheirinho delicioso e cheio de ecoglíter.

**

Todos os produtos são pediátrica e dermatologicamente testados, veganos, sem lágrimas, hipoalergênicos e com ecoglíter, comprovadamente seguros para crianças a partir de 7 anos de idade.

Com 400 produtos até 50% off, o Boticário apresenta “Boti Promo de Verão” 2024

A estação mais quente do ano chegou. E, com ela, muita gente já está pensando em renovar o estoque de produtos de beleza para garantir todo o cuidado que o corpo precisa na temporada. Investir em itens específicos para o verão, que prezam a leveza em suas fórmulas com bom custo-benefício, é um dos objetivos do consumidor neste período. Segundo estudos realizados pela consultoria McKinsey & Company, o público brasileiro inicia o ano de forma otimista, entretanto cautelosa: nove em cada dez consumidores estão adotando estratégias para reduzir custos, mas uma parcela significativa, 22%, ainda desembolsa valores para dispor de “mimos”, como a compra de itens de beleza e higiene pessoal. Atento às expectativas do consumidor e oportunidades do período, o Boticário apresenta a primeira promoção de 2024: a Boti Promo de Verão, que até o dia 21 de janeiro vai garantir descontos de até 50% em mais de 400 itens selecionados de multicategorias.

**

Algumas dicas da Boti Promo de Verão: o Protetor Solar Corporal Gel Creme FPS 30 BOTI.SUN 200 g, de R$ 71,90 por R$ 60,90; o Protetor Solar Facial Antioxidante FPS 70 Boti.Sun Ultra Fluido, de R$ 69,90 por R$ 58,90. Egeo Cherry Blast Desodorante Colônia, de R$ 139,90 por R$ 69,90. Make B. apresenta 24% off nos batons líquidos favoritos de Make B. Retinol H+, com 24 horas de hidratação profunda, de R$ 51,90 por R$ 35,90. A Loção Hidratante de Banho e Pós Banho Boti Baby 150 g, de R$ 52,90 por R$ 36,90; Sophie Happy Colônia Infantil, de R$ 99,90 por R$ 79,90; e Quasar Next Colônia 50 ml, de R$ 89,90 por R$ 71,90.