Ju Xavier fala sobre conversas vazadas com Caio Castro e Medina

Depois de ver mensagens de Caio Castro e Gabriel Medina serem expostas na web através de seu perfil, Juliana Xavier conversou com a coluna Fábia Oliveira e afirmou que não imaginava que os prints seriam vazados no X, antigo Twitter. “Nunca faria isso”, alegou a influenciadora, que quase entrou no BBB24 pelo Puxadinho.

A maquiadora se defendeu e contou que estava sem usar suas contas na web, por estar confinada no reality da TV Globo. “Eles [administradores] estavam com acesso ao meu Insta e meu Twitter. Eles tinham programado de postar que minha DM [mensagens privadas] estava bombando, mas no final, postaram os prints juntos”, garantiu durante o bate-papo exclusivo.

Ju ainda revelou que ficou mal com o episódio: “Eu nunca teria autorizado isso [divulgar os diálogos]. Fiquei muito chateada, pois eu jamais faria isso”. Nas imagens, o surfista escreveu: “Era pra ter entrado”. Já Caio, deixou um questionamento para saber se realmente o que haviam contado a ele era verdade: “Me falaram que sou teu crush. Que história é essa, moça?”.

A profissional do make-up ressaltou que nunca pretendeu ganhar destaque por conta do nome de ninguém e assumiu que houve um equívoco: “Foi um erro sim, mas não foi por mal, ja conversei e alinhamos que isso não tem conexão comigo e com a minha imagem”.

Sobre ser atacada por haters em meio a polêmica, Juliana ponderou e declarou que as opiniões estão divididas. “Tem muitos comentários ruins. Porém, tem muita gente que me conhece e sabe que eu não faria isso e tá me defendendo muito!”, pontuou.

Ao ser questionada se mudaria ou seguiria com a mesma equipe de mídias digitais, Ju Xavier foi categórica e assentiu que continua com seus colaboradores. “Erros acontecem, foi totalmente no calor da emoção [deles].Foi o único erro em meio a tantas coisas boas que eles fizeram por mim. Conversamos muito e está tudo bem agora”, encerrou.