Leo Chaves, da dupla com Victor, anuncia gravidez da esposa

Leo Chaves, da dupla com Victor, aproveitou a virada de ano para anunciar a chegada de mais um filho. O cantor já é pai de três meninos, fruto de seu casamento com Tatiana Sbrana, e agora espera o primeiro bebê com a atual esposa, Carolina Figueira.

Na legenda da foto em que aparece beijando a barriga da gravidinha, Leo revelou o sexo e o nome da criança: “{💙} Cordinha do coração… Francisco”.

Os papais receberam muitas mensagens de carinho dos fãs: “Felicidades infinitas aos três 😍😍😍⭐⭐⭐🍀🍀🍀🙏”, desejou um. “Feliz 2024! Parabéns casal por essa bênção Deus na vida de vocês ❤️❤️❤️. Meu ídolo ❤️”, comentou outra. “Aahhhh a barriguinha dando as caras 🥰🥰 Muito linda 😍😍 Feliz Ano Novo mammy do ano ❤️❤️❤️”, postou uma terceira.

Leo Chaves já é pai de Matheus, Antônio e José, frutos do casamento de Leo com a ex-mulher Tatiana Sbrana. Os dois terminaram o relacionamento em 2019, após 14 anos juntos.

Horas antes de postar a foto da barriguinha da esposa, Leo apareceu com Victor para falar das novidades para 2024, como uma nova turnê e a chegada de Francisco.

“Passando o Réveillon em Uberlândia com a família e os amigos, mas muito bem acompanhado”, começou Leo, mostrando o irmão e parceiro de carreira. Em seguida, ele perguntou sobre as novidades para o Ano Novo e Victor respondeu:

“Novidades. Além da turnê, vou ser titio de novo, né?”, disse. Leo então rebateu: “Nós não combinamos isso”. Victor não se intimidou e continuou: “Pois é, Francisco”.

Logo depois, Leo deu mais detalhes: “Carol tá grávida do Francisco. O ano de 2024 vai me trazer um novo filho, um novo integrante da família. Vai pro show com a gente?”, questionou ao irmão, que afirmou:

“Vai. A primeira turnê dele de muitos outros rebentos. A gente está comemorativo porque a gente sente que um novo tempo é um tempo de novas oportunidades. E a gente deseja a todos que as novas oportunidades tragam fartura e espírito de renovação interior para todos”, declarou Victor.

E Leo encerrou: “Vocês têm um novo ciclo com momentos especiais, sorrisos especiais, junto da gente, tá? 2024 vamos estar juntos”. Assista ao vídeo clicando aqui.

Leo e Carolina estão juntos desde 2020

Leo Chaves está em um novo romance! O cantor começou a namorar a design de interiores Carolina Figueira, de 33 anos, em meados de 2020, um mês após eles se conhecerem. A assessoria de imprensa do cantor confirmou, à coluna Fábia Oliveira, na ocasião, que eles estavam “preferindo não expor o relacionamento”.

Carolina usa seu perfil no Instagram para divulgar o trabalho de sua empresa e não mostra muitos detalhes de sua vida pessoal. Leo também não deu indícios sobre o romance na web.

Os dois se casaram secretamente em dezembro de 2021, pouco mais de um ano após começarem a namorar. A cerimônia foi realizada no dia 24, véspera de Natal: “Que privilégio ter você como minha esposa”, escreveu ele à época, antes de completar: “Um momento muito especial que passou, mas que me acompanhará pra sempre”.

O cantor anunciou o fim do casamento com Tatianna Sbrana em agosto de 2018, após 14 anos de relacionamento. Eles são pais de três filhos: Matheus, Antônio e José. Já em fevereiro de 2020, ele foi indicado como novo affair da ex-BBB20 Rafa Kalimann logo após o lançamento de um clipe seu ao lado da mineira. Ambas as assessorias negaram o romance.