Menina ou menino, Virginia revela que já definiu o nome do bebê; Saiba qual

Em sua primeira entrevista após o anúncio da gravidez surpresa, concedida ao titular deste portal, Virginia Fonseca revelou que ela e Zé Felipe já se decidiram sobre o nome do bebê que vem aí, seja ele menina ou menino. O bate-papo entre a apresentadora e o jornalista aconteceu nos corredores do SBT, na tarde desta quinta-feira (18/01).

Veja!

“Já tem nome se for menininha, mas é surpresa. Se for menino será José Leonardo. É uma homenagem para o Leo [cantor], e o Zé também disse que se fosse menino queria o nome dele. Então, será um nome especial”, adiantou Virginia, bastante empolgada.

Virginia, como se sabe, agora é contratada da emissora de Silvio Santos, onde comandará uma atração semanal aos sábados à noite, e que leva a sua assinatura do nome do programa. Na entrevista, ela informa que a diretoria do canal recebeu a informação positivamente e que ajustes serão alinhados para se adaptar ao momento.