Moradora se assusta ao encontrar jaguatirica em pé de mamão no quintal de casa

De acordo com a especialista, nesta época do ano é mais comum que a população encontre animais silvestres, porque está na época de reprodução. Contudo, para cada espécie, existe um protocolo. No caso de dúvidas, o ideal é acionar a PMA pelo 190.

“Ideal é que não importune o animal. Se estiver dentro da residência, entrar em contato com o batalhão ambiental, que a gente vai fazer a captura e encaminhamento por Cras. Ou, talvez, dependendo da situação, a soltura”, completou.