Morre pai de Juliana Paes; atriz estava de férias na França e já está de volta ao Brasil

“Ela estava na França com a família de férias. Ele faleceu ontem à noite e ela está voltando para o Brasil”, contou a assessora.

A atriz, que em breve volta à TV em Renascer, estava curtindo a neve dos Alpes Franceses com a família e amigos, e abriu o álbum de fotos, nesta terça-feira (16). No Instagram, ela e o marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista, postaram fotos e vídeos curtindo um dia de snowboard na região com os dois filhos: Pedro, de 13 anos, e Antônio, de 10.