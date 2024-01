Poze do Rodo debocha de Neymar após anunciar o sexto filho

Nesta terça-feira (22/1), Poze do Rodo usou as redes sociais para anunciar que está à espera do sexto filho. Ao dar a notícia, o funkeiro fez um alerta para Neymar, que supostamente, também estaria aguardando o nascimento do terceiro herdeiro.

“Vou ser papai mais uma vez sim! Neymar vai ficar difícil você me alcançar”, brincou o cantor numa publicação no story do Instagram, sem dar maiores detalhes sobre a gestação.

Aos 24 anos, Poze é pai de Júlia, com 3 anos; Miguel, de 2; Laura, de 1 aninho, da relação com Viviane Noronha; Jade, de 4 meses, com Isabelly Pereira; e Manuela, de 3 meses, do relacionamento com Myllena Rocha.

Recentemente, o artista garantiu que quer alcançar Mr. Catra, que morreu em 2018 e deixou mais de 30 filhos entre os com a paternidade reconhecida e não reconhecida. “Agora eu dou uma parada? Estou pensando”, debochou em novembro do ano passado.