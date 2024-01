Professor eleito Rainha Gay do Acre será destaque nas escolas de samba Mangueira e Pérola Negra

Natural de Rio Branco, do bairro da Cidade Nova, o professor Clebison André, de 40 anos, que faz a drag queen Monique Agatha, será destaque nos dois maiores carnavais do Brasil. A drag queen acreana será destaque nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Na cidade paulista, Monique Agatha faz sua estreia na escola de samba Pérola Negra. No Rio de Janeiro, Monique Agatha retorna pela segunda vez à Marquês de Sapucaí pela escola de samba Mangueira.

Com exclusividade, a drag queen acreana, Monique Agatha, concedeu uma entrevista para a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, e revelou que não irá passar a faixa de Rainha Gay do Carnaval do Acre, pois será destaque em carros alegóricos no Rio de Janeiro e São Paulo.

“Sou Monique Agatha, atual rainha gay do Carnaval de Rio Branco. Fui rainha por 4 vezes em 2009, 2014, 2016, 2023. Mas este ano não irei repassar a faixa, pois estarei no Carnaval de São Paulo e Rio de Janeiro. Irei desfilar em São Paulo pela escola de samba Pérola Negra como destaque de alegorias, estarei no 3º carro alegórico da escola que se chama ‘O futuro’, que vem com o enredo ‘No Encanto Dos Balaios Das Quebradeiras’. A fantasia está nos últimos reparos e é muito luxuosa. A escola entrará na avenida no domingo de Carnaval, 11/02, sendo a 5ª escola a entrar na avenida. Nessa escola, fui convidada a desfilar, pois minha irmã que reside em São Paulo é destaque da Pérola, e com isso fui convidado a participar”, disse em entrevista ao ContilNet.

Agatha contou que retorna à Marques de Sapucaí na Mangueira, que tem o samba-enredo em homenagem à cantora Alcione. A drag queen acreana revelou ao ContilNet que é mangueirense de paixão e levará a bandeira do Acre para mostrar o talento acreano.

“Já na Segunda-Feira de Carnaval, 12/02, desfilarei em uma das maiores escolas de samba do Rio de Janeiro, é a vez da Estação Primeira de Mangueira, que este ano tem seu enredo em homenagem à grande Marrom “Alcione”. Essa é a minha segunda vez que desfilo pela escola de samba, em vista de que sou mangueirense de paixão, a última vez foi em 2017″

“É uma satisfação sem tamanho e um privilégio desfilar nas escolas de samba dos grandes centros, pois sempre fui apaixonado pelo Carnaval. E agora será em duas, Carnaval do Rio já conhecia, mas de São Paulo será a primeira vez. E principalmente sendo convidado. Sou sambista desde muito cedo, pois grande parte da minha família é do Rio de Janeiro. Carnaval é alegria e transmite uma sensação emocionante para quem já nasceu praticamente no meio das escolas de samba. Estarei mais uma vez levando a bandeira do meu estado do Acre para mostrar que aqui tem gente que brilha e que samba muito”, contou com exclusividade a coluna Douglas Richer.

Questionada por este colunista sobre a sensação de ser um acreano brilhando no carnaval carioca, finalizou:

“É uma sensação única surreal, pois amo e sou apaixonada pelo Carnaval”, disse ao ContilNet.

Veja fotos de Monique Agatha, atual Rainha Gay do Carnaval do Acre.