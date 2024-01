Quem é influencer que terminou com Edu Guedes após boatos com Hickmann

Após os recentes boatos do namoro de Edu Guedes com Ana Hickmann, Jaque Ciocci anunciou o fim do relacionamento com o chef de cozinha. A revelação foi feita por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram, rede social em que a influencer conta com mais de 120 mil seguidores.

Ela tem 28 anos e se apresenta como influencer, apresentadora, arquiteta e empresária. Ciocci começou a vida como bailarina e fez performance no teatro municipal, em companhias, palcos e trabalhou no Domingão do Faustão durante cinco anos.

Foi, no antigo dominical da Band, que ela teve a oportunidade de se lançar como apresentadora. Lá, ela ainda trabalhou durante dois anos. Enquanto atuava na televisão, Jaque se formou como arquiteta e também exerceu a profissão em construtoras, tanto na parte de obras, como com iluminação.

Entretanto, ela se apaixonou pelo meio artístico enquanto fazia a faculdade, daí, passou a criar conteúdos para a internet. Por conta de elogios recebidos em seus conteúdos, que Jaque decidiu para criar a sua própria produtora. Além de se dedicar às suas redes sociais, a empresária também gerencia mídias sociais de outros parceiros.

Ela é aquariana, diz gostar de arroz, feijão e ovo e ainda se diz desencanada, muito good vibes e uma pessoa muito profissional. “Para mim não tem tempo ruim com nada”, disse.