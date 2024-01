Samba no Point, Feijoada Gran Folia, Bailinho Infantil e mais dicas de folia na coluna da Kelly

Sugestões: [email protected]

PRIMEIRO GRITO DO CARNAVAL

Sábado (29) aconteceu a tradicional feijoada do colunista social Luiz Theodoro, o primeiro grito do carnaval no Quintal dos Brothers. Foi um sucesso! Feijoada deliciosa, gente animada e muito samba das bandas, Samba Brothers, Bruno Damasceno e Edil. Depois do sucesso dos 25 anos da feijoada , Luiz Theodoro embarca hoje para merecidas férias.

GLAMOUR

No glamour, a embaixadora Kerastase, especialista em loiro, ruivo, morena iluminada e corte feminino, que está em um novo espaço mais amplo para atender suas clientes. O novo endereço fica na Avenida Nações Unidas, 520, Ed. Loyola, em frente à entrada do Mercado do Bosque.

SAMBA NO POINT

Sábado, 03 de fevereiro, acontece o Samba no Point do Pato, com muito samba comandado por Brunno Damasceno.

FEOJOADA GRAN FOLIA

Dia 11 de fevereiro, em clima de carnaval, acontece a Feijoada Gran Folia no Gran Reserva, com atração de Samba Groove, Brunno Damasceno e Jadson Santos, com ingresso de apenas R$ 65,00.

BAILINHO DE CARNAVAL INFANTIL

A promoter Meyre Manaus realiza o seu tradicional Bailinho de Carnaval no dia 11 de fevereiro, no Afa Jardim, a partir das 17h.

REGISTRO

A coluna faz um registro sobre a administração do secretário municipal que mais se destacou, Joabe Lira, que com simplicidade, determinação e compromisso, mostrou-se muito competente em sua gestão. A limpeza e iluminação pública são as ações com maior aprovação da população de Rio Branco, ambas sob sua responsabilidade, isso é o que se ouve nas ruas e comprovado nas pesquisas de avaliação.

RASOVI

