Sisu 2024: confira a distribuição das 264 mil vagas por instituição

Agora realizado uma única vez por ano, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2024 vai disponibilizar 264.360 vagas, distribuídas em 127 instituições de ensino superior (confira a lista abaixo), de acordo com informações do Ministério da Educação (MEC). O período de inscrições é de 22 a 25 de janeiro.

Principal porta de entrada de estudantes no ensino superior público, o Sisu é um sistema que reúne as vagas ofertadas por instituições públicas, sejam elas federais, estaduais ou municipais, com seleção a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Das 264 mil vagas, 123 mil são destinadas para cursos em tempo integral, em diferentes turnos. O período noturno contará com cerca de 87 mil oportunidades, o matutino com mais de 31 mil; já o vespertino terá mais de 20 mil vagas. Outros formatos somam quase 3 mil vagas.

No topo da lista, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) tem 9.240 vagas. Logo atrás estão a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), respectivamente, com 8.788 e 7.750 vagas.

O Sisu também vai disponibilizar vagas pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Só em 2024, o sistema contou com a adesão de 29 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), de 2 Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) e do Colégio Dom Pedro II.

Veja as vagas por unidade federativa:

Acre – 2.300 vagas

Alagoas – 7.558 vagas

Amapá – 664 vagas

Amazonas – 2.749 vagas

Bahia – 23.877 vagas

Ceará – 13.478 vagas

Distrito Federal – 1.322 vagas

Espírito Santo – 6.933 vagas

Goiás – 6.828 vagas

Maranhão – 7.934 vagas

Mato Grosso – 8.522 vagas

Mato Grosso do Sul – 4.430 vagas

Minas Gerais – 33.744 vagas

Pará – 2.495 vagas

Paraíba – 21.673 vagas

Paraná – 9.245 vagas

Pernambuco – 14.542 vagas

Piauí – 10.705 vagas

Rio de Janeiro – 29.393 vagas

Rio Grande do Norte – 12.677 vagas

Rio Grande do Sul – 15.499 vagas

Rondônia

Roraima – 768 vagas

Santa Catarina – 5.908 vagas

São Paulo – 13.429 vagas

Sergipe – 6.072 vagas

Tocantins – 1.146 vagas

A divulgação dos resultados está prevista para 30 de janeiro. Os selecionados devem realizar a matrícula entre 1 de fevereiro e 7 de fevereiro.

Diferentemente dos anos anteriores, em 2024, a lista de espera poderá ser usada durante todo o ano para preenchimento das vagas não ocupadas na chamada regular. O prazo para manifestar interesse é de 30 de janeiro até 7 de fevereiro de 2024.

Veja o calendário:

Inscrições: de 22 a 25 de janeiro de 2024

de 22 a 25 de janeiro de 2024 Resultados da 1ª chamada: 30 de janeiro de 2024

30 de janeiro de 2024 Matrículas: 1º a 7 de fevereiro de 2024

1º a 7 de fevereiro de 2024 Lista de espera: manifestar interesse entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro de 2024

Quem pode participar do Sisu

Estão aptos a participar da seleção aqueles que participaram da edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio, nesse caso, a edição de 2023 — na qual mais de 3,9 milhões estavam inscritos para fazer as provas nos dias 5 e 12 de novembro.

Para se inscrever, basta acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Outra novidade é que a partir deste ano o Sisu passará a ter apenas uma edição por ano, anteriormente, ele acontecia duas vezes por ano.

Mesmo com a mudança na oferta de vagas do programa, haverá vagas de cursos com o início das aulas previsto tanto para o primeiro e quanto para o segundo semestre de 2024.