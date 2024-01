“The Mandalorian & Grogu”: confirmado o novo filme de Star Wars nos cinemas

A Lucasfilm anunciou oficialmente na terça-feira, dia 9 de janeiro, a produção do aguardado filme da franquia Star Wars, intitulado “The Mandalorian & Grogu”. Com previsão de início das filmagens em 2025, a obra será baseada na renomada série “The Mandalorian”, que cativou fãs ao redor do mundo.

Ao comentar sobre o projeto, Fraveau expressou entusiasmo: “Eu amei contar histórias no rico mundo criado por George Lucas. A ideia de levar o Mandalorian e seu aprendiz Grogu à tela grande é muito animadora.” Além disso, ele atuará como um dos produtores do filme, juntamente com Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, e Dave Filoni, diretor criativo do universo Star Wars.

Os fãs podem esperar uma experiência cinematográfica envolvente, explorando ainda mais o universo expansivo e cativante de Star Wars.