Tradicional Feijoada do Theodoro promove o primeiro grito de Carnaval no Acre; veja detalhes

Feijoada do Theodoro

O Primeiro grito do carnaval acreano vai ser lançado dia 27 de janeiro no bar Quintal dos Brothers, com a tradicional Feijoada do Theodoro . A festa para quatrocentos convidados será animada pelas bandas Bruno Damasceno e Samba Brothers, que prometem muito pagode, axé e carnaval. Os últimos convites para a festa estão sendo reservados na loja Iris Tavares ou no Quintal dos Brothers. Informações 992157857. Todos convidados!!!!

Flash da solenidade de Posse das novas jornalista e poetas da AJEB

A Prefeitura de Rio Branco, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), empossou na quarta-feira (10) os 20 novos conselheiros tutelares para o quadriênio de 2024-2027, em cerimônia realizada no auditório do Ministério Público do Acre (MPAC).

De acordo com a presidente do CMDCA, Iana Sarquis, mais de 20 mil votos foram computados na seleção dos novos conselheiros.

“A eleição ocorre simultaneamente em todo o Brasil, seguida pela posse. No caso de Rio Branco, os quatro conselhos tomaram posse hoje, cada um com cinco conselheiros, reforçando o compromisso com a proteção dos direitos das crianças e adolescentes”, afirmou Sarquis.

O procurador de Justiça, Dr. Francisco Maia, presente na posse, expressou alegria ao ver a admissão dos novos defensores das crianças e adolescentes do município, ressaltando a importância do processo democrático na escolha.

O goleiro acreano Weverton Pereira atingiu a marca de jogador com o maior número de triunfos na história da Copa Libertadores. O jogador chegou a 53 vitórias pela competição, a notícia foi divulgada pela equipe da CONMEBOL Libertadores na última terça-feira (9). O segundo colocado é o lateral-direito Marcos Rocha, que detém 50 vitórias. A organização da competição realizou um balanço de 2013 a 2023.