Tremor de terra de 6,6 na escala Richter é registado neste sábado no município de Tarauacá

Um forte tremor de terra foi registrado no início da noite deste sábado (20) no município de Tarauacá. A abalo, que registrou 6.6 na escala Richter, aconteceu por volta das 18 horas, mas, de acordo com o site AC24Hras, não ocorreu nenhum problema de desmoronamento na cidade.

O terremoto foi registrado pelo monitor de terremotos Apollo 11, através de informações do Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA (USGS).

De acordo com o site, em junho de 2021 Tarauacá registrou o segundo maior terremoto da história brasileira, quando o Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA – USGS registrou o tremor de 6,5 na escala Richter. Desde 1979, foram registrados 157 tremores em um raio de 700 km ao redor do epicentro onde ocorreu o deslocamento de placas registrado hoje.