Vaguinho Santos espera confronto difícil contra o CRB

O técnico Vaguinho Santos espera um duelo difícil contra o CRB, de Alagoas, pela primeira fase da Copa do Brasil. O adversário do Estrelão foi definido nessa terça, 30, em sorteio realizado na sede da CBF.

“Vamos jogar contra um dos grandes do futebol do Nordeste. É um adversário de nível, mas precisamos seguir trabalhando para podermos ter a possibilidade de classificação”, declarou o treinador do Rio Branco.

Definir a data

A CBF ainda irá definir a data do duelo entre Rio Branco e CRB. Contudo, o Mais Querido tem duelos definidos contra o Atlético, no Estadual, Águia de Marabá, na Copa Verde, em um início de temporada com jogos difíceis.

Treino tático

Depois de trabalhar em dois períodos nesta quarta, 31, o elenco do Rio Branco fará um treino tático nesta quinta, 1º, a partir das 15h30, no José de Melo.