Veja como estão divididas as mais de 1 mil vagas para o processo seletivo da Sesacre

Nesta semana o governo do Estado anunciou o Processo Seletivo Simplificado, para o provimento de 1.020 cargos na Saúde do Acre. Os salários são de R$ 1.721,20 para nível médio e de até R$ 10.046,39 para nível superior.

Os cargos de nível médio são para técnico de enfermagem e, no caso de nível superior, as oportunidades são para os cargos de biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico e terapeuta ocupacional.

Em 2023, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) convocou mais 540 profissionais de todas as áreas, além dos candidatos do cadastro de reserva do concurso.

“No primeiro momento foram empossados 540 profissionais, em diversas áreas, e paralelo a isso fizemos todo um trabalho para nós conseguíssemos chamar aqueles que passaram no cadastro de reserva. Nós sabíamos que a situação financeira do estado poderia colocar em cheque a posse desses profissionais, então envolvemos a PGE e o TCE. Nós estamos encaminhando para o chamamento de mais de 448 profissionais, primeiro momento são 300 e alguma coisa e posteriormente serão 125 profissionais”, disse.

Veja agora como ficou a divisão de vagas por cada cargo, previsto no edital. Os números são referentes às vagas destinadas a todos os municípios do Acre:

Técnico de Enfermagem: 503

Biomédico: 51

Enfermeiro: 108

Farmacêutico: 3

Fisioterapeuta: 10

Fonoaudiólogo: 2

Terapeuta Ocupacional: 6

Médico: 337

Total de vagas: 1020

As inscrições serão realizadas pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) das 8h do dia 11 de janeiro até às 21h do dia 4 de fevereiro. As provas objetivas serão aplicadas no dia 3 de março em Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

O valor da inscrição será de R$ 53,00 para os cargos de nível médio e R$ 72,00 para os cargos de nível superior. O prazo de validade do processo seletivo simplificado é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

Veja o edital completo: