Acisa realiza consulta ao SPC para foliões durante o Carnaval na Praça da Revolução

A Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) está realizando uma ação de consulta ao SPCpara a população durante esta segunda-feira (12), quarta noite de Carnaval do Rio Branco Folia, que acontece na Praça da Revolução.

A ação tem como objetivo, levar mais perto da população a chance de saber se está com o nome limpo no Sistema de Proteção ao Crédito (SPC). Segundo o gestor da Acisa, Istanrley Rocha, as pessoas que fizerem a consulta e estiverem com o nome limpo ganham um brinde.

“Essa é uma ação promocional que visa favorecer os nossos consumidores. E aqueles que estiverem com o nome limpo ganham um brinde”, conta.

Istanrley falou, ainda, sobre a importância de está com o nome limpo diante dos sistema de proteção ao crédito. “O consumidor com o nome limpo pode ter crédito para conseguir coisa casa própria, empréstimos, e etc. São facilidades que aqueles com o nome sujo não conseguem obter”, explica.

O contêiner da Acisa está localizado em frente ao Colégio Barão do Rio Branco (CEBRB) e funcionará durante toda a noite.

Assista a transmissão da quarta noite do Carnaval 2024: