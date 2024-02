Ana Hickmann quebra silêncio e diz que Edu Guedes é “gatinho”

Ana Hickmann abriu o jogo sobre os rumores de que estaria vivendo um romance com Edu Guedes após o fim do casamento com Alexandre Corrêa. O empresário, acusado de violência doméstica contra a modelo, indicou que ela e Guedes teriam se relacionado ainda durante o casamento dos dois.

Ao podcast Inteligência Ltda., nessa quinta-feira (1º/2), Ana Hickmann elogiou Edu Guedes, com quem trabalhou no programa Hoje em Dia, da Record TV, e rebate as acusações do ex-marido.

“Estou solteira, mas [o Edu] é gatinho (risos). Estou vendo essa comoção toda [por uma relação minha]. Se eu um dia não estiver mais solteira, eu conto”, afirmou.