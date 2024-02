AO VIVO: TV Rio Branco transmite as cinco noites do Carnaval 2024 na capital acreana

Em uma parceria de longa data, o ContilNet se junta a TV Rio Branco para transmitir mais um Carnaval na capital.

Um dos nomes mais conhecidos da TV, o apresentador Antônio Muniz, concedeu entrevista no estúdio na Praça da Revolução nesta segunda-feira (12) e falou sobre a história do grupo de comunicação mais antigo do Acre.

O diretor da TV, Marcio Nunes lembrou que o projeto de transmissão dos eventos foi idealizado pela sócia-proprietária do ContilNet, Wania Pinheiro. “A tendência é só crescer”, disse.

Assista a transmissão ao vivo na íntegra: