Após revelar demência, Pedro Manso tem estado de saúde atualizado

Pedro Manso afirmou, na última segunda-feira (26/2), que está com demência. O humorista comentou que tem se esquecido de atitudes simples do dia a dia e desabafou nas redes sociais.

Apesar disso, a assessoria do artista revelou que o diagnóstico ainda não foi confirmado pelos médicos. O humorista vai passar por uma bateria de exames para melhor avaliação do caso.

“Pedro tem tido esquecimentos, mas nada grave, que comprometa o dia a dia dele. O quadro piorou depois que ele teve Covid. Ele começou a falar: ‘Eduardo, estou esquecendo de gravar as coisas’. Ele fica muito preocupado porque na família dele existem alguns casos de Alzheimer”, diz a assessoria.

“Ele ainda não tem o laudo médico de demência. Ainda não tem nenhum diagnóstico fechado pelos médicos. Essa semana ele vai fazer tomografia, ressonância… Ele continua cumprindo a agenda de shows”, explicou Eduardo Custódio, assessor, a Quem.

Humorista Pedro Manso revela diagnóstico grave de demência

Pedro Manso usou as redes sociais para contar aos seguidores que está sofrendo de demência. O humorista contou que tem enfrentado problemas de memória e esquecimento recentemente.

“Estou passando por um problema muito sério de demência, esquecimento muito sério. E hoje resolvi passar para vocês e cheguei a essa conclusão, não queria acreditar, mas infelizmente tenho que aceitar e pedir a Deus que me dê a cura e me proteja, e alertar a muitos que possam estar passando por esse mesmo problema”, desabafou.

Pedro Manso revelou que perdeu um compromisso profissional por causa da doença. Ele disse que tinha uma entrevista marcada para as 8h da manhã no programa Show do Antônio Carlos, na Rádio Tupi, mas que esqueceu completamente.

Ele pediu desculpas ao amigo e apresentador, e disse que não foi por maldade. “Infelizmente tenho que admitir que estou doente com esse problema de demência e esquecimento! Então é isso! Orem por mim”, pediu.

O humorista de 51 anos de idade disse que sua mãe teve Alzheimer, uma das formas mais comuns de demência, mas que acredita que não está com a mesma doença. Ele disse que vai procurar um especialista para fazer um diagnóstico e um tratamento adequados.

“A situação está se agravando muito rápido. Eu, às vezes, esqueço de ligar para os meus amigos mais chegados, às vezes, me pedem para gravar vídeo e eu acho que tinha gravado e esqueço de mandar”, relatou.