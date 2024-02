Bloco Unidos do Fuxico é tricampeão do Carnaval de Rio Branco 2024; veja fotos

Com carro alegórico, narrativa e muita energia, o bloco “Unidos do Fuxico” venceu o concurso oficial dos blocos carnavalescos de Rio Branco de 2024, na noite desta terça-feira (13). Contando a história da cachaça, da produção ao consumo, o bloco levou um troféu e o prêmio de R$ 6 mil pelas mãos do prefeito Tião Bocalom (Progressistas).

Em segundo lugar, ficou o bloco “6 é D+”, que obteve 118,6 pontos e levou para casa o prêmio de R$ 5 mil. Já o terceiro lugar foi conquistado pelo bloco “Sem Limite”, com 116,5 pontos, sendo premiado com R$ 4 mil.

O “Unidos do Fuxico” venceu o concurso de 2019 e 2020, e no ano passado ficou em segundo lugar. Neste ano, o bloco chegou a investir cerca de R$ 70 mil para levar a garapa para avenida.

“Muito obrigado! Agora é tricampeão!”, comemorou o presidente Wellington Gomes Fraga em seu agradecimento no palco da festa.

No desfile, o bloco representou as plantações e colheita da cana de açúcar no abre alas. Mas o destaque ficou para o carro final que trouxe um engenho de cachaça, representando a produção e o consumo da água ardente pelos “cachaceiros” vestidos de ternos cor de rosa.

O concurso começou por volta das 19h30 com uma apresentação do Bloco Sambase, que levou primeiro lugar em 2023 e não participou da competição neste ano. A disputa começou com o bloco “Sem Limite”, seguido pelo “6 é D+” e encerrada com o desfile do “Unidos do Fuxico”.

Os blocos foram avaliados em seis categorias: Samba-enredo, Alegoria, Bateria, Harmonia, Rainha da Bateria e Comissão de Frente. A avaliação foi realizada pelos 12 jurados: Júnior Martines, Juscelino Mello,Geovanne Souza, Marcelo Arruda, Elizangela Campos, Marques Izítio,Gessé de Freitas (Branco), Carlos Fernando, Anderson Lima, Damião Souza, Eduardo William e Kelly Brito.

Após o concurso, a programação seguiu com apresentações dos Cobras Dance, Fardiney Rios, DJ Toddynho, Sandra Melo e Eduardo Casseb até as 3h da madrugada.