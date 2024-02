Bocalom confirma saída do Progressistas e filiação ao PL com presença de Bolsonaro no Acre

O prefeito Tião Bocalom anunciou na noite desta sexta-feira (10) durante a 1ª noite de Carnaval que deverá se filiar nas próximas semanas ao Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro. As declarações foram dadas durante entrevista ao jornalista Douglas Richer e a influenciadora Ludmilla Cavalcante.

Sem espaço no PP partido que foi eleito em 2020, Bocalom afirmou que Bolsonaro deverá vir ao Acre para assinar sua ficha de filiação nos próximos meses.

O prefeito disse que a decisão de ir ao PL tem a articulação do senador Marcio Bittar, do União Brasil, que foi relator do Orçamento durante o governo Bolsonaro. “Nossa ida para o PL já está acertada com o senador Marcio. Nós devemos ter uma reunião em Brasília por esses dias. O nosso presidente Bolsonaro estará aqui, não só para me receber, mas para filiar alguns outros prefeitos e outras lideranças do estado inteiro. O PL será o maior partido do Acre”, disse.