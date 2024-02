Bombeiros agem em ações de prevenção durante as noites de Carnaval em Rio Branco

Nos portões de entrada do “Carnaval da Família”, o caminhão dos Bombeiros está a postos para ações de prevenção dentro do evento na noite de sábado (10), assim como em todas as outras noites.

“Esperamos que não aconteça nenhuma necessidade de agir nestas noites” afirma o capitão do batalhão. Segundo a autoridade, foram organizados 7 soldados do corpo de bombeiros para o Carnaval da Família.

Ainda segundo o capitão, houve também uma guarnição destinada para o Carnaval da Prefeitura na Praça da Revolução.

