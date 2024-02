Bruno e Marrone e Simone Mendes cobram quase R$ 1 milhão para fazer shows na ExpoAcre

O Carnaval terminou, e as negociações no mundo dos eventos não param! Em primeira mão, a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, soube que os nomes de Bruno e Marrone e Simone Mendes estão em alta na lista para apresentações na ExpoAcre 2024.

De acordo com informações repassadas para nossa coluna, pelo valor cobrado, a dupla sertaneja Bruno e Marrone está sendo a realidade da empresa acreana que deseja contratar a apresentação. Os donos dos sucessos “Por um minuto”, “Choram as rosas” e “Vida vazia” estariam cobrando cerca de R$ 600 mil para um show na ExpoAcre 2024.

Já para ter um show da cantora Simone Mendes, estourada com o hit “Erro gostoso”, a empresa teria que desembolsar R$ 800 mil. E aí, qual show você gostaria de ver na ExpoAcre?

Veja os hits dos artistas: