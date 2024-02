Carnavalito Para’Bailar, CarnaRock e Festival Literário de Jovens Escritores: dicas da Agenda Cultural AC

MÚSICA

Carnavalito Para’Bailar

Dia 03/02 as 20h

Local: Casa do Rio

Entrada: R$ 30,00 (primeiro lote)

Contato: 68 999905292

E o carnaval chega mais cedo com uma das noites mais animadas do ano no nosso Carnavalito Para’Bailar! O evento conta com a energia e alegria do Carnaval latino-americano e acreano diretamente para Rio Branco! Camila Cabeça e Banda vão nos encantar com um repertório que vai fazer todo mundo dançar sem parar e para melhorar a festa a cantora Carol Freitas, da banda Filomedusa promete sacudir a plateia com a sua potência vocal. A DJ Malu Ochoa a peruana mais acreana da cidade, traz um set único que vai eletrizar nossa noite. E não para por aí! O evento conta com Gastronomia: Sabores latino-americanos que vão fazer seu paladar dançar junto com seus pés.

CarnaROCK-RB, XIV Edição

Dia 10/02 as 20h e 12/02 as 19h

Local: Studio Beer

Entrada: 01 Kg de alimento não perecível

Contato: Não informado

CarnaRock-RB 2024, XIV Edição, acontece a partir do dia 10 de fevereiro. Dois dias do mais antigo evento de Rock nos dias de folias de Momo. 05 bandas por noite. Ao total serão 10 bandas de Rock dos mais diversos estilos, do pop ao Heavy Metal, entre essas: Fire Angel, Dream Healer, Code Cake, Vicodines, Death Silence, Metal Jacket, e outras.

II Festival Literário de Jovens Escritores

Dia 03/02 as 19h,

Local: Memorial dos Autonomistas

Valor: Gratuito

Contato: Não informado

*2ª Edição do Festival Literário de Jovens Escritores e Posse de Novos Membros na Academia Juvenil Acreana de Letras*

O evento, que conta com o financiamento do Fundo Social – Sicredi, promete ser uma celebração marcante para a literatura local. Serão lançados quatro livros de escritores acreanos, enriquecendo a cena literária da região. As obras são: 1. *”Uma Vida em Poesia”* de Ramayana Maia 2. *”Visceral”* de Luiz Moraes 3. *”Gritos do Inferno”* de Gabriela Bonfanti 4. *”Simplesmente Eu”* de Brenda Rocha. Esses trabalhos prometem oferecer aos leitores uma experiência literária diversificada, abordando temas que refletem a riqueza cultural e criativa da juventude local. Além do lançamento das obras, o evento também marcará a posse de novos membros na Academia Juvenil Acreana de Letras (AJAL), fortalecendo o compromisso da instituição com o estímulo à produção literária entre os jovens.