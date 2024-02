Cheia do Rio Acre deixa carros, casas, igrejas e comércios submersos no Taquari; VEJA FOTOS

O Rio Acre marcou 16,26 metros na tarde desta terça-feira (27) na capital. Segundo os dados da prefeitura, 364 famílias e 1.133 pessoas já foram enviadas para abrigos em Rio Branco.

A prefeitura construiu abrigos em 8 escolas e no Parque de Exposições para receber as famílias vítimas da alagação. No Parque de Exposições estão 237 famílias, sendo 789 pessoas. Já nas escolas estão 127 famílias e 344 pessoas.

O ContilNet foi até o bairro Taquari, um dos mais atingidos pela enchente. Nas imagens registradas pelo fotojornalista Juan Diaz, é possível ver que a fúrias das águas deixou carros, casas e comércios totalmente submersos.

Veja: