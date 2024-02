Com apoio do Sicredi, jovens lançam livros em Rio Branco: “Incentivo para realização de sonhos”

Na noite deste sábado (3), quatro jovens escritores lançaram obras literárias no Memorial dos Autonomistas, em Rio Branco. O evento contou com apoio do Sicredi para o lançamento dos livros através do Fundo Social, que disponibiliza um valor para apoiar financeiramente entidades sem fins lucrativos que desenvolvem projetos e ações que beneficiam a comunidade, por meio de um edital.

Para Luiz Felipe, um dos autores que lançaram livros neste sábado, membro da Ajal há 9 anos, o apoio do Sicredi foi fundamental. “Se não fosse por causa do fundo social que patrocinou a publicação dos livros, porque a produção foi nossa, mas quem patrocinou tudo isso foi a Sicredi com a articulação da Ajal. Então é fundamental a participação deles neste festival”, explicou.

Luiz é graduado em direito e lançou sua segunda obra literária chamada “Visceral” e segundo o autor, a primeira obra foi publicada por um edital da Prefeitura de Rio Branco, pela Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e neste sábado foi lançado o segundo livro, que é uma coletânea de poesias que tratam sobre diversos temas.

“As inspirações são bem pontuais. Eu tenho inspiração na filosofia, em questões éticas, questões sociais, questões filosóficas e a minha maior preocupação foi trazer uma linearidade nas poesias, porque eu não queria trazer poesias que fossem com temas deslocados, fossem poesias que tivessem uma vida própria, eu queria que elas conversassem, que elas dialogassem. Então, o meu livro é um diálogo de poesias que trazem uma linguagem um pouco visceral, um pouco crua, orgânica e dura sobre a vida”, explica.

Uma das estreantes como autora publicada, Ramayana Maia lançou o livro “Uma vida em poesia”, que se trata de uma coletânea que retratam sentimentos e situações que são vivenciadas ao longo da vida.

A autora de 20 anos está na Ajal há 3 anos e ressaltou a importância de ações como o Fundo Social do Sicredi e o impacto na vida de jovens escritores.

“Eu acredito que é o reconhecimento. Não só meu, mas o Sicredi teve para com os jovens escritores com incentivo e também a realização de sonhos. O que está acontecendo comigo hoje é um sonho realizado que tenho desde criança, sempre quis publicar um livro e parte disso também está relacionada a uma coisa pessoal minha, que é a falta de condições financeiras para conseguir fazer essa publicação e isso não só me fez ter mais admiração ainda pela escrita, pela ação também, como também me fez ter essa oportunidade de realizar esse sonho”, explicou.

A autora do livro “Gritos do Inferno”, Gabriela Bonfanti lançou a obra com poesias que tratam sobre dor e sentimentos como a angústia. “Todos esses sentimentos que as pessoas tem medo de desabafar e muitas vezes a gente guarda para a gente e isso acaba machucando e muitas vezes as pessoas passam a ter depressão e ansiedade. Esse livro é uma forma de desabafar e ao mesmo tempo ajudar outras pessoas que passam pelos mesmos problemas que os meus”, disse.

Membro da Ajal há 2 anos, a jovem autora tem 18 anos e cursa Letras Português na Universidade Federal do Acre (Ufac). Para Gabriela, o apoio do Sicredi é importante. “No Brasil é muito difícil essa questão da literatura e os escritores serem vistos, então esse tipo de incentivo como o do Sicredi fortalece nosso trabalho e conseguimos alcançar mais pessoas”, disse.

Gabriela também ressaltou que é um incentivo para outros escritores que tem sonho de publicar obras literárias e mostrar para eles que é possível”, explica.

Brenda Rocha, autora do livro “Simplesmente eu”, lançado neste sábado, explicou que o livro é um conjunto de textos, poemas e frases que escreveu até agora. “Em um dado momento, eu pensei que fosse interessante fazer um livro dos meus pensamentos e expor isso pois algum leitor pode se identificar. É um livro que compõe meu processo de crescimento e amadurecimento até esse momento”, diz.

A escritora é membro da Ajal há 2 anos e atualmente é acadêmica de Letras Português na Universidade Federal do Acre (Ufac). Para Brenda, o apoio do Sicredi é uma “importância cultural e através do Sicredi a literatura acreana vai crescendo cada vez mais e isso é muito relevante, principalmente em engrandecer nosso estado”, explicou.