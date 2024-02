Com futebol masculino e basquete feminino fora, veja quais modalidades Brasil já tem vaga garantida em Paris-2024

Com a derrota para a Argentina no Pré-Olímpico da Venezuela, o futebol masculino do Brasil esgotou suas chances de conquistar vaga nos Jogos Olímpico de Paris-2024. A seleção é a atual bicampeã olímpica. O Brasil também não contará com a equipe feminina de basquete, que perdeu para a Alemanha, em Belém. Duas baixas para o Time Brasil que disputará a edição francesa dos Jogos Olímpicos entre julho e agosto.