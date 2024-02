Com músicas tradicionais do Carnaval, Banda Hits abre última noite de festa na Gameleira

A última noite do Carnaval da Família, que acontece nesta terça-feira (13), no Calçadão da Gameleira, teve início às 18h com a Banda Hits fazendo a abertura da festa.

Com muita animação, o grupo levou ao público o melhor das tradicionais músicas que agitam o Carnaval por todo o Brasil, como Morena Tropicana, de Alceu Valença, e Cidade Elétrica, da cantora Claudia Leitte.

Além da Banda Hits, outras atrações também devem movimentar a noite no Carnaval da Gameleira, como o DJ Richard Bader, Sandra Melo e Banda, além do cantor Elias Sarkis.

Logo mais, às 22h30, o sambista Neguinho da Beija-flor sobe ao palco para levar o melhor do samba para a população acreana.