Com recuo de Jenilson, Marcus Alexandre diz que vai buscar aliança com o PSB para disputar Prefeitura

O ex-deputado Jenilson Leite declarou nesta semana à coluna Pimenta no Reino, do ContilNet, que via um cenário político atual muito difícil para que ele seja eleito em 2024. O médico, que obteve mais de 65 mil votos para senador nas eleições de 2022, disse que é bem provável que o PSB não tenha uma candidatura a prefeito de Rio Branco neste ano.

A declaração chamou a atenção do atual candidato do MDB, o ex-prefeito Marcus Alexandre, que em entrevista exclusiva ao ContilNet nesta quinta-feira (8), disse que deverá buscar o apoio do PSB.

“Com base nessas informações divulgadas, o MDB vai propor uma reunião entre as executivas, para a gente poder reabrir um diálogo de aliança”, disse.

Marcus declarou que essas tratativas devem ser reabertas após o feriado de Carnaval. A reunião deve ter a presença também de outros partidos que já anunciaram que farão parte da coligação em prol de Marcus, como o PT, Rede, PV e Psol.

O candidato do MDB disse destacou a quantidade de votos tidos por Jenilson em Rio Branco nas eleições para o Senado Federal para justificar a importância da aliança. Marcus seguiu rasgando o ex-deputado de elogios. “Ele é uma liderança e o PSB é um partido importante”.

Questionado se Jenilson poderá ser indicado como um possível vice na chapa, Marcus pregou cautela e disse que o nome só deverá ser escolhido no final das articulações de alianças. “A chapa majoritária vai ser definida no final do processo”, completou.