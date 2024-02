Concurso TRE AC: órgão está previsto no edital unificado; confira!

Último edital está expirado desde 2019

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE AC) está na lista dos Tribunais Regionais Eleitorais que já manifestaram interesse pelo concurso unificado promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O edital unificado está previsto para 2024, e irá contemplar de forma centralizada seleções para servidores dos TREs.

O último concurso realizado pelo TRE AC, homologado em 2015 e prorrogado até 2017, perdeu sua validade em dezembro de 2019.

De acordo com a Portaria Nº 244, de 31 de marços de 2023, são 04 cargos vagos no quadro de servidores, distribuídas entre os cargos de Analista e Técnico Judiciário. Confira mais informações no decorrer do artigo.

Concurso TRE AC

Status: previsto em edital unificado

previsto em edital unificado Banca: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Escolaridade : nível superior

: nível superior Salário inicial : R$ 8.529,67 a R$ 13.994,78 [a partir de fevereiro de 2024]

: R$ 8.529,67 a R$ 13.994,78 [a partir de fevereiro de 2024] Último edital TRE AC

Concurso TRE AC: Situação atual

Alteração de escolaridade

O Projeto de Lei 3662/21, que altera a escolaridade do cargo de Técnico Judiciário e estabelece o nível superior como requisito aos concursos Tribunais, foi promulgado.

De acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União (Fenajufe) a alteração da escolaridade valoriza a carreira de Técnico Judiciário, uma vez que as atividades desempenhadas pelos técnicos são complexas e sua importância necessitava de reconhecimento.

Desta forma, para assumir o cargo de Técnico Judiciário, os candidatos agora devem possuir como requisito nível superior de escolaridade.

TSE Unificado

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre está previsto no concurso unificado promovido pelo TSE anunciado para 2024.

O TSE trabalha com o levantamento de vagas dos TREs para prosseguir com os trâmites do edital centralizado. De acordo com a Portaria 502, de 25 maio de 2022, estão autorizadas para provimento 04 vagas para o TRE AC, sendo:

01 Técnico Judiciário;

Técnico Judiciário; 03 Analista Judiciário.

Concurso TRE AC: cargos vagos

De acordo com acordo com a Portaria Nº 244, de 31 de marços de 2023, atualmente o quadro de servidores efetivos conta com 04 cargos vagos de Técnico e de Analista Judiciário. Confira abaixo a distribuição:

Cargo Vago Analista Judiciário 01 Técnico Judiciário 03 TRE PA: cargos vagos e ocupados

Concurso TRE AC: Carreira

Cargos, requisitos e atribuições

Técnico Judiciário – área Administrativa: diploma, devidamente registrado , de conclusão de curso de graduação, expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.

Analista Judiciário – Área Administrativa

Exerce a função, necessita ter nível superior, relacionadas com as funções de administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros,e controle interno.

Analista Judiciário – Área Judiciária

Executa atividades de bacharel em Direito relacionadas com processamento de feitos e apoio a julgamentos. Os candidatos, é claro, precisam ter graduação completa em Direito e ter registro na categoria.

Analista Judiciário – Área Engenharia

Atua na função coordenação, supervisão e execução de tarefas que envolvem obras de edificações, administração e fiscalizações de obras. O candidato precisa ter superior completo e registro na categoria.

Salários e Benefícios

De acordo com a edição do dia 10 de janeiro de 2023 do Diário Oficial da União, fica alterada a Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, para reajustar a remuneração das carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União.

Conforme a publicação, “os valores constantes dos Anexos II, III e VIII da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, e as demais parcelas remuneratórias devidas às carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União serão reajustados em parcelas sucessivas e cumulativas, da seguinte forma:

I – 6% , a partir de 1º de fevereiro de 2023;

II – 6% , a partir de 1º de fevereiro de 2024;

III – 6,13% , a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Vale lembrar que os salários dos servidores dos Tribunais são compostos pelo vencimento básico + GAJ (Gratificação de Atividade Judiciária), além de outras gratificações, como o GAE (Gratificação de Atividade Externa) e GAS (Gratificação de Atividade de Segurança), quando aplicável.

Com a mudança, a estrutura remuneratória apresentada pelo Tribunal Superior Eleitoral, órgão que representa os demais TREs, passa a apresentar os seguintes salários iniciais para as carreias de Técnico e Analista:

Analista Judiciário (Vencimento básico + GAJ) 2023 Inicial: R$ 13.202,62 Final: R$ 19.823,62 2024 Inicial: R$ 13.994,78 Final: R$ 21.013,03 2025 Inicial: R$ 14.852,66 Final: R$ 22.301,14

(Vencimento básico + GAJ) Técnico Judiciário (Vencimento básico + GAJ) 2023 Inicial: R$ 8.046,84 Final: R$ 12.082,30 2024 Inicial: R$ 8.529,67 Final: R$ 12.807,24 2025 Inicial: R$ 9.052,54 Final: R$ 13.592,33

(Vencimento básico + GAJ)

Ressalta-se ainda que a partir de fevereiro de 2024, os Tribunais ainda pagarão auxílio pré-escolar no valor de R$ 1.178,82, e auxílio alimentação no valor de R$ 1.393,10.

Último concurso TRE AC

O último concurso do TRE AC aconteceu em 2015 com a oferta de 3 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. A banca organizadora foi o Instituto AOCP que registrou, ao todo, quase 10 mil inscritos. Entre os cargos ofertados no edital, estão:

Analista – área Administrativa

Analista – área Contabilidade

Analista – área Engenharia

Analista – área Judiciária

Técnico – área Administrativa

Concurso TRE AC: Etapas de provas

As provas foram aplicadas em duas etapas, sendo a primeira prova objetiva e a segunda com a aplicação de uma prova discursiva. A prova objetiva foi constituída de 20 questões de conhecimentos gerais, sendo 10 de Língua Portuguesa, 7 de Legislação e 03 de Informática. Além disso, a prova foi composta de 40 questões focadas em conhecimentos específicos. Somente os candidatos nível superior passaram por prova discursiva.

Técnico Judiciário do TRE AC

Prova objetiva: eliminatória e classificatória.

Área do conhecimento Nº de questões Peso Valor total Língua Portuguesa 10 1 10 Legislação 7 1 7 Informática 3 1 3 Conhecimentos específicos 40 3 130 Total de pontos 60 — 140

Prova discursiva: Eliminatória e classificatória.

Área do conhecimento Nº de questões Peso Total Conhecimentos específicos 2 2 20

Analista Judiciário do TRE AC

Prova objetiva: eliminatória e classificatória.

Área do conhecimento Nº de questões Peso Valor total Língua Portuguesa 10 1 10 Legislação 7 1 7 Informática 3 1 3 Conhecimentos específicos 40 3 130 Total de pontos 60 — 140

Prova discursiva: Eliminatória e classificatória.

Área do conhecimento Nº de questões Peso Total Conhecimentos específicos 2 2 20

Nota de corte – concurso TRE AC

Analista – área Administrativa – 101.28

– 101.28 Analista – área Contabilidade – 101,28

– 101,28 Analista – área Engenharia – 120.50

– 120.50 Analista – área Judiciária – 96.64

– 96.64 Técnico – área Administrativa – 111,70

Informações sobre o último concurso TRE AC

►Data: 2015

►Vagas: 03 + CR

►Cargos: Analista e Técnico

►Lotações: Acre

►Banca: Instituto AOCP

►Escolaridade: Nível Superior e Médio

►Edital: Edital TRE AC