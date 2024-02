Construtor mostra bastidores do lago de Rodrigo Faro e pedido de última hora: ‘Equipe ficou louca’; vídeo

O lago feito pela equipe da Genesis Ecossistemas foi inaugurado em agosto do ano passado. Ele é inspirado em estilo californiano, com fundo de areia e pequenas piscinas. A parte mais funda em 1,60 metros de profundidade. Segundo Ricardo Caporossi Jr., autor do projeto, o apresentador é muito exigente e algumas rusgas aconteceram durante a obra, o que ele considera norma e bom para o resultado final. Ele conta no vídeo que postou com os bastidores da construção que quando tudo já estava pronto Faro pediu um novo caminho de pedras ao redor do lago, o que fez com que ele voltasse e repensasse o paisagismo de uma parte. “A equipe ficou louca”, lembra.

Proprietário de uma casa avaliada em R$ 15 milhões na região do Alphaville, em São Paulo, o ator e apresentador já falou que se questiona, volta e meia, por que inventou de mandar construir na área externa uma dupla de piscinas com 500 mil litros de água, fundo de areia e até ilha, fazendo qualquer um achar que está no mar. A limpeza do lugar exige uma força-tarefa, como ele já comentou. E é o próprio Faro quem faz a manutenção do local para não ter que pagar R$ 400 a piscineiros.