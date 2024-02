Crianças e idosos marcham em cortejo no centro de Rio Branco; veja as fotos

O encerramento do Carnaval Infantil e dos Idosos de Rio Branco foi marcado por um cortejo em volta da Praça da Revolução, no final da tarde deste domingo (11). Com atraso, por conta da chuva, a programação começou por volta das 16h30.

Mais de 150 idosos e várias crianças dançaram ao som da Orquestra Som dos Clarins. No final, as realezas do Carnaval 2024 (Rainha, Rei Momo, Rainha Trans e Gay) guiaram o cortejo até o palco principal, na Av.Getúlio Vargas.

Os idosos foram convidados e mobilizados por oito Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Rio Branco, segundo informações da Assistência Social do município. O Carnaval da prefeitura de Rio Branco vai até às 3h da madrugada, até terça-feira (13).

Confira as fotos: