Delegado Rêmullo Diniz é o convidado do podcast ‘Fala Operacional’ nesta quinta; veja detalhes

E aí, o que fez nesse feriadão? Foi para o carnaval? Ou para um belo retiro espiritual? Estava com saudades do nosso Podcast? Essa semana voltamos com a nossa programação normal e o nosso próximo episodio #006 será com Delegado Operacional Rêmulo Diniz, que atualmente está no Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), porém, já foi Delegado Geral de Polícia Civil e formou no Curso de Operações em Fronteira (CEPFRON) pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) do Mato Grosso do Sul.

Não perca esse papo operacional!

