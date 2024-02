Denise Rocha adere à ecossexualidade e tem relacionamento com árvore

Após o ator Sergio Marone se declarar ecossexual, foi a vez de Denise Rocha aderir ao movimento. A modelo contou em seu Instagram que iniciou “um relacionamento de conexão com uma árvore”.

“Calma gente, deixe eu explicar melhor: um assinante estrangeiro me fez um pedido inusitado. Ele se identifica como ecossexual e queria que eu estabelecesse uma conexão especial com uma árvore específica: o Pau-Brasil (quase em extinção no país)”, explicou ela.

Em vídeos e fotos postados no Instagram, Denise aparece “abraçada” com a árvore e posando para as fotos.

Ecossexualidade

Sergio Marone se declarou como ecossexual recentemente e o assunto tomou conta das redes sociais. Após a repercussão da declaração, o ator avaliou os comentários sobre sua sexualidade e revelou o que tira o seu tesão.

“Achei que foi fantástico [a repercussão] porque furou a bolha do movimento ambiental. Então, a gente dialogou com milhões de pessoas que talvez não estejam tão atentas à importância de fazer boas escolhas hoje para garantir um futuro melhor para todos nós”, disse ele à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

O ator ainda alegou que “poucas coisas me tiram mais tesão numa relação do que uma pessoa que não está atenta a coisas básicas”:

“Eu não diria que só me relaciono com quem também é ecossexual, mas a chance é muito maior porque poucas coisas me tiram mais tesão numa relação do que uma pessoa que não está atenta a coisas básicas, como reciclar o próprio lixo e reduzir drasticamente o consumo de plástico.”

“Ou uma pessoa que gasta água sem consciência da importância de se preservar esse bem tão precioso para a vida humana. Isso faz com que eu me desinteresse demais. Tudo isso é muito brochante pra mim”, completou.