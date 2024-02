Em 2022, Acre registrou menos de um homicídio por dia, revela estudo

Dados divulgados pelo Brasil em Mapas nesta sexta-feira (16) revelam que o Estado do Acre registrou menos de um homicídio por dia, segundo levantamento nacional. Os dados, baseados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022, mostram que em todo o Brasil houve 47.398 assassinatos no ano passado, com 76% desses crimes sendo cometidos por arma de fogo.

A taxa média nacional de homicídios é de 23 por 100 mil habitantes, um valor substancialmente superior à taxa mundial, que é de 6. Ao analisar os números absolutos de homicídios por estado, sem levar em conta a proporção pela população, os dados são alarmantes. Na Bahia, por exemplo, uma média de 18 pessoas são assassinadas por dia, enquanto em São Paulo são registrados 10 homicídios diários e no Rio de Janeiro, 12.

No Distrito Federal, onde está localizada a capital federal, a média é de 0,87 homicídios por dia, indicando que houve meses inteiros sem registro de assassinatos ao longo do ano. O mesmo ocorre em estados como Roraima, onde a média é de 0,53 homicídios diários, o que significa que houve aproximadamente 5 meses sem nenhum registro de assassinato.