Em uma semana, mais de 300 crianças são vacinadas contra a dengue em Rio Branco

No dia 13 de fevereiro, o Acre recebeu recebeu 17.810 e iniciou a vacinação de crianças de 10 e 11 anos na última sexta-feira (16). Em Rio Branco, três pontos de vacinação estão disponíveis para aplicação da dose do imunizante, sendo a Urap Eduardo Assmar, Policlínica Barral y Barral e Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE).

Ao todo, entre os dias 16 e 22 de fevereiro, 321 crianças foram vacinadas contra a dengue em Rio Branco, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

No Barral y Barral, atualmente com maior procura para vacinas, já aplicou 172 doses, já na Urap Eduardo Assmar, no Bairro Quinze, foram 66 vacinas aplicadas e no CRIE, no Centro de Rio Branco, foram 83 doses.

Para ampliar a vacinação contra a dengue na capital acreana, o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie) vai atender em horário diferenciado a partir desta semana. Dessa forma, pais ou responsáveis que queiram levar as crianças para se proteger contra as formas graves da doença terão das 14h às 19h, todos os dias, para fazê-lo.

A expectativa é vacinar, inicialmente, 17.810 jovens nessa faixa etária do público-alvo em 11 municípios, sendo eles: Rio Branco, Acrelândia, Bujari, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Capixaba, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Manoel Urbano e também Jordão.

Para receber a vacina, as crianças devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos, que precisará apresentar a carteirinha de vacinação, documento de identificação, preferencialmente Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).