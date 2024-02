Escola de Música Doce Melodia abre novas vagas para 2024; veja mais informações

A Escola de Música Doce Melodia está com oportunidades abertas para quem deseja explorar o mundo da música neste início de ano. Com poucos horários disponíveis, a instituição oferece mais de 10 instrumentos, abrangendo desde violão até saxofone e violino.

O período de matrículas vai do dia 5 até 26 de fevereiro, proporcionando uma janela de oportunidade para os interessados. Entre as opções de aprendizado, estão aulas individuais e em grupo, permitindo uma abordagem personalizada.

Para realizar a matrícula, os interessados podem visitar a escola pessoalmente, localizada na Rua Guiomard Santos, 148, no Bosque (próxima à Igreja Batista do Bosque). Além disso, há a opção de entrar em contato via WhatsApp, utilizando o número (68) 99233-4405.

Não perca a chance de aprimorar suas habilidades musicais na Escola de Música Doce Melodia e embarcar em uma jornada sonora única!

