Ex de Courrege, Renata Heilborn reage à indireta de Carol Barcellos

Depois de expor a verdadeira história por trás do fim do seu casamento com Marcelo Courrege, Renata Heilborn se manifestou sobre a alfinetada de Carol Barcellos, a quem acusou ter tido um caso extraconjugal com seu ex-marido. “Eu nem entendi a repercussão disso”, disse em entrevista ao Splash, do UOL.

“Eu não senti [que fosse uma indireta]. Ela faz o trabalho dela. Eu fui assistir e, assim, eu nem entendi a repercussão disso. Eu procuro não ficar olhando, não ficar consumindo nenhuma polêmica na minha vida. Já foi caos”, completou.

Heilborn lembrou da sua profissão e deu a entender que tem outros assuntos a falar, além da traição de Courrege ou do namoro dele com Barcellos: “E assim, poxa… eu sou jornalista. Tenho meu trabalho e outras coisas importantes para fazer. Não é importante para mim não”.

Renata ainda explicou o motivo de falar sobre a separação de Marcelo, com quem foi casada por 7 anos. “Já faz 6 meses [que estamos separados], eu tô super bem. Eu falei que ia contar. Na verdade, eu ia falar tudo o que aconteceu. Pra mim, já passou, já tá todo mundo vivendo sua vida”, lembrou.

Renata Heilborn encerrou a conversa de forma bastante objetiva, ressaltando que só esclareceu o que realmente aconteceu entre ela, Marcelo Courrege e Carol Barcellos. “Eu só me posicionei mesmo porque essa história começou a pipocar e eles também se pronunciaram e aí eu dei meu depoimento. Foi isso. Mas acabou por aqui”, finalizou.

Indireta ao vivo

Na última quarta-feira (14/2), Carol Barcellos causou um climão ao encerrar o Globo Esporte com um “sejam felizes”. A apresentadora, que vem recebendo uma enxurrada de críticas depois do exposed que a ex-mulher de Marcelo Courrege, seu atual namorado. Renata Heilborn desabafou e contou que os dois mantinham um caso extraconjugal, enquanto o rapaz ainda estava casado com ela.

A web, que não perdoa, apontou uma possível indireta de Barcellos, principalmente porque na edição do programa, uma matéria com o jornalista foi exibida. “Tão brincando com o perigo. Daqui a pouco a Globo manda geral embora”, falou uma pessoa. “Que coragem, mana. Ser feliz pegando o marido da amiga? Eu dispenso essa felicidade”, criticou mais uma.

A questão é que Carol era amiga íntima de Renata e chegou a ser madrinha de casamento do ex-casal. Inclusive, vivia comentando nas fotos deles, dizendo que os admirava e que eram lindos juntos. Segundo Heilborn, a traição foi descoberta por conta de uma corrida num aplicativo de viagens.

Segundo o portal Leo Dias, Courrege disse que iria visitar o pai, que estaria doente, e explicou para a ex-esposa que não seria uma boa ideia ela ir por conta da situação do patriarca. Ela concordou.

Acontece que o jornalista da Globo tinha o hábito de compartilhar as corridas por aplicativo com a esposa e esqueceu de desabilitar a opção no aplicativo. Renata, então, foi surpreendida ao ver que o destino de Marcelo não era a casa do pai, mas sim o endereço da amiga.

“Comecei a me culpar porque abri minha intimidade para uma pessoa que julgava minha amiga. A traição de um amigo abre um buraco muito mais profundo. Mas não era uma opção parar de viver. Eu não merecia isso. Cada um dá o que tem. E tem gente que não tem nada para dar. Que é vazia, com caráter frágil. Perdi o medo, o trauma ficou, e hoje eu só agradeço.”, pontuou Renata Heilborn num desabafo publicado no perfil do Instagram.

A fila anda!

Depois de viralizar uma foto da ex de Marcelo Courrege, Renata Heilborn, na companhia de Leo Bittencourt, que viveu Daniel Cravinhos em A Menina que Matou os Pais, além de outras produções na TV Globo, a coluna Fábia Oliveira descobriu que o suposto affair pode não ser de agora.

Os dois passaram o Carnaval juntinhos em Recife, Pernambuco. Eles não costumam interagir muito na web, embora apareçam em algumas publicações. No vídeo, a ex-Globo fez um compilado dos dias de folia, com a música de Mumuzinho, “Eu mereço ser feliz”. Já Leo, que está marcado no registro, compartilhou algumas fotos e escreveu: “Sim pra tudo”.