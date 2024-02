Exército apresenta primeira turma da Escola de Oficiais com 20 alunos em Rio Branco

Em uma cerimônia realizada no Comando de Fronteira Acre – 4 Batalhão de Infantaria de Selva (4BIS), o Exército Brasileiro realizou na noite desta terça-feira (20), a solenidade de incorporação dos novos alunos da primeira turma do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR) de Rio Branco.

O evento que teve início às 20h, marcou um momento histórico para o Acre, sendo o lançamento do tão aguardado curso para Oficiais Temporários, uma lacuna que finalmente é preenchida. O NPOR, que tem a duração de um ano, receberá anualmente 20 jovens, fortalecendo assim o quadro militar do 4BIS e contribuindo para a defesa e segurança da região. Até então, o Estado do Acre era o único que não tinha a turma do NPOR.

Dezenas de autoridades participaram do evento, inclusive, das forças de segurança, políticos, personalidades da sociedade e, de forma excepcional, três Generais do Exército, que demonstraram apoio e interesse no desenvolvimento desses novos quadros.

O Comandante do Batalhão, Coronel Xavier, ao ContilNet destacou o marco significativo para o Acre e para a unidade com a incorporação da primeira turma de oficiais. Segundo ele, o evento simboliza não apenas a expansão das fileiras militares, mas também o reconhecimento da importância da comunidade local na formação dos futuros líderes.

“Então, hoje é um momento histórico importante da nossa organização militar. Estamos incorporando, pela primeira vez, a primeira turma de oficiais que serão formados socialmente aqui em solo acreano. Como eu estava comentando, era a única unidade da Federação que não tinha uma organização militar formadora de oficiais, justamente nesse importante estado, cuja população tem sua história, uma luta para pertencer ao Exército Brasileiro e ao estado brasileiro. Tenho certeza de que esse DNA, nesse jogo do acreano, vai contribuir para que eles logrem êxito e terminem o curso com aproveitamento no final do ano, sendo declarados aspirantes a oficiais”, destacou.

Em entrevista ao ContilNet, o governador Gladson Cameli (Progressistas) ressaltou que o Exército é parte integrante da história do Estado. Ele enfatizou a importância deste momento e se colocou à disposição do governo para futuras parcerias.