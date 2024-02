Expectativa de público no Carnaval da Gameleira é de 15 mil pessoas na última noite, diz organização

O Carnaval da Família encerra nesta terça-feira (13) com o show nacional do sambista Neguinho da Beija-flor, que veio direto do Rio de Janeiro para se apresentar no Acre. Segundo o organizador do evento, Júlio César Farias, a expectativa de público para a última noite é de 15 mil pessoas.

“Hoje vamos fechar com chave de ouro, com Neguinho da Beija-flor. Hoje é expectativa é de 15 mil pessoas”, conta. Júlio César falou, ainda, sobre o sucesso do evento, que teve início na última sexta-feira (9), no Calçadão da Gameleira.

“Tivemos um bom público e estamos felizes com o resultado dessa festa. Segura, bonita e organizada para receber as famílias”, ressaltou.

Assista a última noite de Carnaval ao vivo: