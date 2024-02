Filha do Mestre Aldenor comanda primeira Marujada sem o pai, no Carnaval 2024

De branco e azul, os 25 integrantes da Marujada Brig Esperança se apresentaram sob o comando de Ronilde Freire pela primeira vez no Carnaval, na tarde desta segunda-feira (12). O palco foi o calçadão da Gameleira, próximo ao mastro da bandeira acreana, dentro da programação do Carnaval do Estado.

Filha do mestre Aldenor Costa, que faleceu em maio de 2023, Ronilde, mais conhecida como Preta, comenta sobre o misto de emoções do primeiro carnaval sem o pai.

“É um ano especial e também muito triste porque a gente não conseguia imaginar a Marujada sem meu pai, mas precisamos dar continuidade e estamos aqui”, afirmou.

Tradição acreana do período do Carnaval há 25 anos, a encenação da Marujada une elementos dramáticos, musicais e coreográficos para performar um motim de marujos em uma viagem com forte tempestade. Além da mestra Preta, quem ajuda a comandar a apresentação é o Djan Lucas, neto de Aldenor, que faz a segunda voz. Em cima do palco, avistando todos os marujos, a voz do jovem gajeiro, de 12 anos, chama atencão pela força e empolgação.

“Eu acho que já tem mais de 10 anos que eu danço na Marujada, eu dançava antes e essa é a segunda vez que eu apresento como gajeiro. O que eu mais gosto da Marujada é a folia, cantar e dancar!”, explica o animado Djan.

A Marujada é um folguedo popular baseado em uma festa de marujos, tradicional brincadeira nordestina. Apesar da origem nordestina, a manifestação chegou ao Acre através de Manaus (AM) para cidade de Cruzeiro do Sul, de acordo com informações do site da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo do Acre. A marujada foi sendo adaptada com características locais e atualmente acontece mais em Rio Branco.

“Marujada é cultura popular, ela não pode morrer, né? Então nós convidamos pessoas de diversas idades, crianças, adultos, idosos que queiram participar, nós estamos sempre de porta abertas”, convida Preta.