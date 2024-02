Governo do Acre anuncia data do pagamento do piso de enfermagem

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), emitiu uma nota pública nesta sexta-feira (15), anunciando que o pagamento referente ao piso salarial dos profissionais de enfermagem está programado para ser efetuado na próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro.

Segundo a Nota, há também a possibilidade de que os valores sejam creditados antes, já no sábado, dia 17.

“Esta medida reforça o compromisso do governo do Estado do Acre, em parceria com o governo federal, para a valorização e o reconhecimento de seus profissionais de saúde, especialmente aqueles que desempenham um papel crucial no cuidado e bem-estar da população”, afirma o Governo em Nota.