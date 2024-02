Grupo ‘Maracutu Pé Rachado’ faz público dançar e cantar no Carnaval da Gameleira

O ritmo pernambucano maracatu também tocou na noite de carnaval desta segunda-feira (12), na Gameleira, no Carnaval do Estado. O grupo “Maracatu Pé Rachado”, que existe desde 2017, tocou desde músicas clássicas do ritmo até composições acreanas, como a “Lambada do Amapá”, de Jorge Cardoso.

Uma das vocalistas do grupo, Sandra Buh defende a presença do ritmo no Carnaval acreano. “Surgiu no Pernambuco, ganhou o Brasil, chegou até nós e também ganhou o mundo. Então, é um ritmo popular é nosso, é do Brasil e a gente é brasileiro!”, afirma.

Com 38 integrantes, o “Maracatu Pé Rachado”, que completa sete anos de existência neste ano, tem ensaios semanais aos sábados, na Escola de Música do Acre e está de portas abertas. “O grupo é aberto e temos os instrumentos. A gente estuda junto, aprende junto, briga e se entende também! Mas a gente é muito feliz em em trazer esse ritmo!”, brinca Sandra.

A programação cultural do Carnaval da Família começou na sexta-feira (9), e tem a participação de 15 bandas, cinco DJs locais, três grupos das culturas tradicionais, além do grupo da terceira idade. E no encerramento, terça-feira (13), show nacional com um dos maiores sambistas brasileiros, Neguinho da Beija-Flor.

